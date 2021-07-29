Як відомо, Челсі та Севілья ведуть перемовини щодо переходу 22-річного француза. Переможець Ліги чемпіонів 2020/21 планував включити в угоду когось із своїх гравців (називали ім'я Курта Зума) і доплатити 30-35 млн.

Челсі пропонує Севільї солідну суму та гравця в обмін на Кунде

Проте андалусійців такий варіант не влаштовує. В ідеалі Севілья налаштована отримати за Кунде 80 млн євро. Пріоритетом іспанців є саме гроші, а не Зума чи будь-який інший гравець Челсі. Тим більше, Севілья після продажу Браяна Хіля в Тоттенхем не поспішає відпускати ще когось із важливих гравців, стверджує Goal.com.

Окрім Челсі, у послугах Кунде були зацікавлені Реал та Манчестер Юнайтед. Щоправда, у перших бракує грошей, а манкуніанці вже підписали іншого француза – Рафаеля Варана. Контракт Жюля Кунде з Севільєю розрахований ще на 3 роки, а в минулому сезоні захисник відіграв 49 матчів у всіх турнірах (4 голи + 1 асист).

Лунін провів героїчний матч за Реал – українець вразив тренера і змусив згадати магію фіналу ЛЧ, а іспанські ЗМІ лякають