Как известно, Челси и Севилья ведут переговоры о переходе 22-летнего француза. Победитель Лиги чемпионов 2020/21 планировал включить в сделку кого-то из своих игроков (называли имя Курта Зума) и доплатить 30-35 млн.

Челси предлагает Севилье солидную сумму и игрока в обмен на Кунде

Однако андалусийцев такой вариант не устраивает. В идеале Севилья настроена получить за Кунде 80 млн евро. Приоритетом испанцев являются именно деньги, а не Зума или любой другой игрок Челси. Тем более, Севилья после продажи Брайана Хиля в Тоттенхэм не спешит отпускать еще кого-то из важных игроков, утверждает Goal.com.

Кроме Челси, в услугах Кунде были заинтересованы Реал и Манчестер Юнайтед. Правда, у первых нет денег, а манкунианцы уже подписали другого француза – Рафаэля Варана. Контракт Жюля Кунде с Севильей рассчитан еще на 3 года, а в прошлом сезоне защитник сыграл 49 матчей во всех турнирах (4 гола + 1 ассист).

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