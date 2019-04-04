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Севілья перемогла Алавес та піднялася в зону Ліги Європи: 30-й тур Ла Ліги, матчі четверга

22:24 23 Читать на русском
Севілья перемогла Алавес та піднялася в зону Ліги Європи: 30-й тур Ла Ліги, матчі четверга
Севілья – Алавес – 2:0 / Sevilla FC

В рамках 30-го туру Алавес на виїзді поступився Севільї (2:0).

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 30-й тур

Севілья – Алавес – 2:0

Голи: Меса, 41, Сарабія, 81

Леганес – Вальядолід – 0:0 (перший тайм)

Севілья приймала Алавес, зігравши дуже складний матч. У першому таймі було дуже багато нервів та кілька небезпечних моментів, а гол прийшов завдяки індивідуальному класу – це Роке Меса на 41-й хвилині красивим ударом з дистанції поцілив у дев'ятку. У другому таймі Севілья зіграла набагато переконливіше, дотиснувши впертих басків після красивої контратаки із завершенням Сарабії з лінії штрафного в правий нижній кут – 2:0. Даний гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Севілья набрала 46 очок та піднялася на шосту позицію в турнірній таблиці. Алавес, в свою чергу, залишився з 44 заліковими балами опустився на сьому.

Теги
Севілья Севілья Вальядолід Вальядолід Іспанія Алавес Алавес Леганес Леганес
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