Севилья победила Алавес и поднялась в зону Лиги Европы: 30-й тур Ла Лиги, матчи четверга

В рамках 30-го тура Алавес на выезде уступил Севилье (2:0).

Чемпионат Испании 2018/2019, 30-й тур

Севилья – Алавес – 2:0

Голы: Меса, 41, Сарабия, 81

Леганес – Вальядолид – 0:0 (первый тайм)

Севилья принимала Алавес, сыграв очень сложный матч. В первом тайме было очень много нервов и несколько опасных моментов, а гол пришел благодаря индивидуальному классу – это Роке Меса на 41-й минуте красивым ударом с дистанции попал в девятку. Во втором тайме Севилья сыграла гораздо убедительнее, дожав упрямых басков после красивой контратаки с завершением Сарабии с линии штрафной в правый нижний угол – 2:0. Данный гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Севилья набрала 46 очков и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице. Алавес, в свою очередь, остался с 44 зачётными баллами опустился на седьмую.