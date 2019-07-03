Севілья офіційно підписала Кунде – андалусійці здійснили найдорожчий трансфер в історії

Жюль Кунде офіційно став гравцем Севільї.

Жюль Кунде офіційно перейшов з Бордо до Севільї, передає твіттер андалусійського клубу.

Севілья підписала Люка де Йонга

Відзначається, що на трансфері французького таланту наполіг спортивний директор Севільї Рамон Мончі. Контракт підписаний до 2024 року.

Повідомляється, що француз став найдорожчим гравцем в історії Севільї, за якого заплатили 25 млн євро. Попередній рекорд належав Мурієлю, який приєднався до андалусійців за 21,5 млн євро.

Севілья завершила минулий сезон на 6 сходинці в турнірній таблиці Ла ЛІги і пробилась до групового етапу Ліги Європи.

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