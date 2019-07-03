toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Севілья офіційно підписала Кунде – андалусійці здійснили найдорожчий трансфер в історії

3 липня 16:48 708 Читать на русском
Севілья офіційно підписала Кунде – андалусійці здійснили найдорожчий трансфер в історії
Жюль Кунде / paris-supporters.fr

Жюль Кунде офіційно став гравцем Севільї.

Жюль Кунде офіційно перейшов з Бордо до Севільї, передає твіттер андалусійського клубу.

Севілья підписала Люка де Йонга

Відзначається, що на трансфері французького таланту наполіг спортивний директор Севільї Рамон Мончі. Контракт підписаний до 2024 року.

Повідомляється, що француз став найдорожчим гравцем в історії Севільї, за якого заплатили 25 млн євро. Попередній рекорд належав Мурієлю, який приєднався до андалусійців за 21,5 млн євро.

Севілья завершила минулий сезон на 6 сходинці в турнірній таблиці Ла ЛІги і пробилась до групового етапу Ліги Європи.

Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді

blog_ava
Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону
14:52
3312
Теги
Трансфери Севілья Севілья Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Жюль Кунде Жюль Кунде
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
42
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук