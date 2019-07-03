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Севилья официально подписала Кунде – андалусийцы совершили самый дорогой трансфер в истории

16:52 87 Читати українською
Севилья официально подписала Кунде – андалусийцы совершили самый дорогой трансфер в истории
Жюль Кунде / paris-supporters.fr

Жюль Кунде официально стал игроком Севильи.

Жюль Кунде официально перешел из Бордо в Севилью, передает твиттер андалусийского клуба.

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Отмечается, что на трансфере французского таланта настоял спортивный директор Севильи Рамон Мончи. Контракт подписан до 2024 года.

Сообщается, что француз стал самым дорогим игроком в истории Севильи, при котором заплатили 25 млн евро. Предыдущий рекорд принадлежал Муриелю, который присоединился к андалусийцев за 21,5 млн евро.

Севилья завершила прошлый сезон на 6 строчке в турнирной таблице Ла Лиги и пробилась в групповой этап Лиги Европы.

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