Севілья на виїзді здобула мінімальну перемогу над Гранадою: 2-й тур Ла Ліги, матчі п'ятниці

В рамках матчу-відкриття 2-го туру іспанської Прімери Гранада у рідних стінах зазнала поразки від Севільї.

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 2-й тур

Гранада – Севілья – 0:1

Гол: Хордан, 52

Леванте – Вільяреал – початок о 23:00

Новий тур відкривав матч у Гранаді, де однойменний клуб приймав Севілью. Місцеві вболівальники сподівалися на продовження епічних результатів на кшталт того, який стався минулого тижня з Вільяреалом (4:4), але перший тайм матчу проти нервіонців суттєвою гостротою не відзначився. Єдиною болючою проблемою, що спіткала гостей в перші 45 хвилин, стала травма Серхіо Регілона – той зіткнувся головою із Роберто Сольдадо, отримавши струс.

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По перерві ж Севілья доволі швидко вийшла уперед. На 52-й хвилині внаслідок красивої комбінації Люк де Йонг вискочив віч-на віч з голкіпером, але в останній момент захисник Герман Санчес наздогнав його і заблокував удар нідерландця. Втім, на добиванні тут же опинився Хоан Хордан – 0:1. Гранада намагалася відігратися, але "рохібланкос" доволі впевнено відбивалася, зрештою святкувавши мінімальну перемогу.

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