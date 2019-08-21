Рівер Плейт викупить Карраскаля в Карпат – Севілья отримає більшу частину суми

Атакувальний півзахисник Хорхе Карраскаль, права на якого належать Карпатам, стане повноправним гравцем Рівер Плейт.

Рівер Плейт викупить у Карпат права на колумбійського хавбека Хорхе Карраскаля. Сума трансферу складе 3,5 млн євро (з урахуванням 500 тисяч за оренду гравця). При цьому львівський клуб матиме право на 10% суми від майбутнього трансферу Карраскаля.

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Наразі перемовини перебувають на завершальній стадії. При цьому Карпати отримають лише частину суми – 2 млн євро перепаде Севільї, з якою львівський клуб досі не розрахувався за трансфер колумбійця влітку 2018 року, повідомляє Sportarena.

Нагадаємо, Карраскаль приєднався до Карпат на правах оренди 2 роки тому. Влітку минулого року "леви" викупили контракт колумбійця, а у січні віддали гравця в оренду у Рівер Плейт. За аргентинський гранд Карраскаль провів 6 матчів та забив 1 гол. Цікаво, що раніше чинний володар Копа Лібертадорес роздумував над достроковим поверненням колумбійця з оренди, але пізніше керівництво клубу змінило свою думку.

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