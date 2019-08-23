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Севилья на выезде одержала минимальную победу над Гранадой: 2-й тур Ла Лиги, матчи пятницы

23:02 2 Читати українською
Севилья на выезде одержала минимальную победу над Гранадой: 2-й тур Ла Лиги, матчи пятницы
Гранада – Севилья – 0:1

В рамках матча-открытия 2-го тура испанской Примеры Гранада в родных стенах потерпела поражение от Севильи.

Чемпионат Испании 2019/20, 2-й тур

Гранада – Севилья – 0:1

Гол: Хордан, 52

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Новый тур открывал матч в Гранаде, где одноимённый клуб принимал Севилью. Местные болельщики надеялись на продолжение эпических результатов вроде того, который случился на прошлой неделе с Вильярреалом (4:4), но первый тайм матча против нервионцев существенной остротой не отличился. Единственной болезненной проблемой, постигшей гостей в первые 45 минут, стала травма Серхио Регилона – тот столкнулся головой с Роберто Сольдадо, получив сотрясение.

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После перерыва же Севилья довольно быстро вышла вперёд. На 52-й минуте в результате красивой комбинации Люк де Йонг выскочил один на один с голкипером, но в последний момент защитник Герман Санчес догнал его и заблокировал удар нидерландца. Впрочем, на добивании тут же оказался Хоан Хордан – 0:1. Гранада пыталась отыграться, но "рохибланкос" довольно уверенно отбивались, в конце концов праздновав минимальную победу.

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