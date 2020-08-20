Севілья – Інтер: де дивитися фінал Ліги Європи

Севілья та Інтер визначать переможця Ліги Європи 2019/20. Де і коли дивитися онлайн матч Севілья – Інтер, підкаже "Футбол 24".

Матч Севілья – Інтер відбудеться у п'ятницю, 21 серпня, у німецькому місті Кельн на стадіоні Рейн Енергі Штадіон. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Ліги Європи 2019/20.

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Вирішальний поєдинок Ліги Європи Севілья – Інтер можна переглянути онлайн на сайті Oll.tv. Також гру транслюватиме телеканал "Футбол 1", починаючи з 21:45. Перед тим на цьому ж телеканалі в прямому ефірі вийде програма "Шлях до Кельна" (початок – о 21:00).

Зауважимо, у півфіналі Інтер розгромив донецький Шахтар з рахунком 5:0. Перед тим італійці пройшли Байєр, Хетафе і Лудогорець. Сезон 2019/20 команда Антоніо Конте розпочинала в Лізі чемпіонів, але посіла 3 місце в групі з Барселоною, Борусією Д та Славією. Севілья ж у півфіналі здолала Манчестер Юнайтед, а раніше вибила з турніру Вулверхемптон, Рому та ЧФР Клуж.

Нагадаємо, Севілья вже має у своїй колекції 5 Кубків УЄФА/Ліги Європи, тоді як у Інтера лише 3 аналогічні нагороди. Востаннє "нервіонці" вигравали трофей у 2016 році, а "нерадзуррі" – ще в 1998-му. Переможець Ліги Європи 24 вересня зіграє поєдинок за Суперкубок УЄФА проти тріумфатора Ліги чемпіонів. Даний матч пройде в Будапешті.

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