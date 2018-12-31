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Севілья хоче підписати молодого захисника Арсенала

1 січня 2019 1 Читать на русском
Севілья хоче підписати молодого захисника Арсенала
Константінос Мавропанос / ФК Арсенал

Захисник Арсенала Константінос Мавропанос може перейти в Севілью.

Севілья планує підсилити лінію оборони захисником Арсенала Константіносом Мавропаносом, повідомляє Mundo Deportivo.

Міна може повернутись в Іспанію

Грецький футболіст перейшов до "канонірів" минулого січня, і головний тренер Унаї Емері планує активно задіяти гравця.

Таким чином, у Севільї є час як мінімум до кінця сезону прийняти рішення, чи підписувати футболіста.

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Іспанія
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