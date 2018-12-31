toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Міна може повернутись в Іспанію

22:51 1 Читать на русском
Міна може повернутись в Іспанію
Єррі Міна / соцмережі

Захисник Евертона Єррі Міна може перейти в один з трьох клубів Ла Ліги.

Екс-захисник Барселони Єррі Міна зацікавив одразу 3 іспанські клуби, повідомляє Don Balon.

Чічаріто може змінити Вест Хем на Валенсію

Колумбієць може перейти в Реал Сосьєдад, Бетіс або Валенсію, які зацікавленні у його поверненні на Піренеї.

Нагадаємо, минулої зими захисника підписала Барселона, але він не зміг заграти на Камп Ноу і влітку став гравцем Евертона.

Роналду в Ювентусі, "Золотий м'яч" Модріча та ще 11 найбільш знакових подій 2018 року у світовому футболі

Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Єррі Міна Єррі Міна Евертон Евертон Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Бетіс Бетіс Валенсія Валенсія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
27
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук