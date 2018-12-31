Міна може повернутись в Іспанію

Захисник Евертона Єррі Міна може перейти в один з трьох клубів Ла Ліги.

Екс-захисник Барселони Єррі Міна зацікавив одразу 3 іспанські клуби, повідомляє Don Balon.

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Колумбієць може перейти в Реал Сосьєдад, Бетіс або Валенсію, які зацікавленні у його поверненні на Піренеї.

Нагадаємо, минулої зими захисника підписала Барселона, але він не зміг заграти на Камп Ноу і влітку став гравцем Евертона.

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