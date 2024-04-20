– Цього літа відбудеться юнацьке Євро-2024. У якій формі ти плануєш підійти до нього та як себе проявити?

– Звісно, треба набрати свою максимальну форму, проявляти себе на кожному тренуванні, а коли тренер дає шанс вийти на поле у матчі – проявляти себе в іграх. Поки у мене є можливість грати за команду U19 по віку, там я набираю ігровий досвід. Головне – працювати, і тоді все буде.

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– Твій конкурент по позиції наразі найкращий бомбардир УПЛ. Як виграти конкуренцію?

– Треба працювати, все можливо. Звичайно, Ванат – хороший форвард, багато забиває. Все попереду, потрібно грати.

– Чи є хвилювання, коли виходиш на поле за основну команду?

– Якщо чесно, переживання є. Коли виходиш на поле. Але коли роблю перші дотики до м'яча, воно зникає.

– Про тебе останнім часом багато пишуть у футбольних новинах, навіть меми з'явились у зв'язку з інтересом Севільї. На вулиці вже впізнають? Як на це реагуєш?

– Люди поки не впізнають. Реагую нормально. Я навіть не читаю такі новини, мені хлопці передали ці чутки, жартують щодо Севільї. Я це пропускаю крізь вуха. У мене є свої цілі, до яких я йду. Вірю, що все буде.

– То тобі вже прізвисько дали в команді – Севілья?

– Так, дехто з хлопців трохи травить.

– А хто саме?

– Ярмоленко, Буяльський, Караваєв, – розповів Пономаренко в інтерв'ю прес-службі Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні 18-річний форвард провів за киян 5 матчів, без результативних дій.

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