– Этим летом состоится юношеское Евро-2024. В какой форме ты планируешь подойти к нему и как себя проявить?

– Конечно, надо набрать свою максимальную форму, проявлять себя на каждой тренировке, а когда тренер дает шанс выйти на поле в матче – проявлять себя в играх. Пока у меня есть возможность играть за команду U19 по возрасту, там я набираю игровой опыт. Главное – работать, и тогда все будет.

Форвард Динамо заинтересовал клубы Ла Лиги и АПЛ – Суркис определился с его судьбой

– Твой конкурент по позиции сейчас лучший бомбардир УПЛ. Как выиграть конкуренцию?

– Надо работать, все возможно. Конечно, Ванат – хороший форвард, много забивает. Все впереди, нужно играть.

– Есть ли волнение, когда выходишь на поле за основную команду?

– Если честно, переживания есть. Когда выходишь на поле. Но когда делаю первые прикосновения к мячу, оно исчезает.

– О тебе в последнее время много пишут в футбольных новостях, даже мемы появились в связи с интересом Севильи. На улице уже узнают? Как на это реагируешь?

– Люди пока не узнают. Реагирую нормально. Я даже не читаю такие новости, мне ребята передали эти слухи, шутят насчет Севильи. Я это пропускаю сквозь уши. У меня есть свои цели, к которым я иду. Верю, что все будет.

– То тебе уже прозвище дали в команде – Севилья?

– Да, кое-кто из ребят немного травит.

– А кто именно?

– Ярмоленко, Буяльский, Караваев, – рассказал Пономаренко в интервью пресс-службе Динамо.

Напомним, в текущем сезоне 18-летний форвард провел за киевлян 5 матчей, без результативных действий.

Суркіс у воротах, "новий Циганков" і Мотя-бомбардир – яким буде Динамо через 5 років?