Севілья – Реал – 2:3 – відео голів та огляд божевільного камбека мадридців
09:48 - Читать на русском
Севілья поступилася у матчі 32-го туру Прімери проти Реала. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
21’ Іван Ракітіч
25’ Ерік Ламела
Родріго 50’
Начо 83’
Карім Бензема 90+2’
21’ Іван Ракітіч
25’ Ерік Ламела
50’ Родріго
83’ Начо
90+2’ Карім Бензема
Господарі приголомшили команду Анчелотті двома голами за половину тайму. Ракітіч зі штрафного "прошив" стінку, а Ламелу вивели на майже порожні ворота – 2:0.
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По перерві Реал вкотре у цьому сезону показав дива характеру і вирвав усі 3 очки. Початок камбека поклав Родріго, замкнувши простріл Карвахаля. Під завісу зустрічі оборона Севільї тріснула ще двічі, дозволивши забити захиснику Начо і неперевершеному Бензема.
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