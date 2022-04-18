Севілья поступилася у матчі 32-го туру Прімери проти Реала. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Господарі приголомшили команду Анчелотті двома голами за половину тайму. Ракітіч зі штрафного "прошив" стінку, а Ламелу вивели на майже порожні ворота – 2:0.

Реал здобув вольову перемогу над Севільєю – заміни Анчелотті врятували Мадрид після 0:2 у першому таймі

По перерві Реал вкотре у цьому сезону показав дива характеру і вирвав усі 3 очки. Початок камбека поклав Родріго, замкнувши простріл Карвахаля. Під завісу зустрічі оборона Севільї тріснула ще двічі, дозволивши забити захиснику Начо і неперевершеному Бензема.