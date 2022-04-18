Севилья уступила в матче 32-го тура Примеры против Реала. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Хозяева ошеломили команду Анчелотти двумя голами за половину тайма. Ракитич со штрафного "прошил" стенку, а Ламелу вывели на почти пустые ворота - 2:0.

Реал одержал волевую победу над Севильей – замены Анчелотти спасли Мадрид после 0:2 в первом тайме

После перерыва Реал еще раз в этом сезоне показал чудеса характера и вырвал все 3 очка. Начало камбека положил Родриго, замкнув прострел Карвахаля. Под занавес встречи оборона Севильи треснула еще дважды, позволив забить защитнику Начо и непревзойденному Бензема.