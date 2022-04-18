Севилья – Реал – 2:3 – видео голов и обзор безумного камбека мадридцев
09:48 - Читати українською
Севилья уступила в матче 32-го тура Примеры против Реала. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
21’ Иван Ракитич
25’ Эрик Ламела
Родриго 50’
Начо 83’
Карим Бензема 90+2’
21’ Иван Ракитич
25’ Эрик Ламела
50’ Родриго
83’ Начо
90+2’ Карим Бензема
Хозяева ошеломили команду Анчелотти двумя голами за половину тайма. Ракитич со штрафного "прошил" стенку, а Ламелу вывели на почти пустые ворота - 2:0.
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После перерыва Реал еще раз в этом сезоне показал чудеса характера и вырвал все 3 очка. Начало камбека положил Родриго, замкнув прострел Карвахаля. Под занавес встречи оборона Севильи треснула еще дважды, позволив забить защитнику Начо и непревзойденному Бензема.
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