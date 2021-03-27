Напередодні Минай оголосив про призначення Миколи Цимбала на посаду наставника клубу, а от Олександр Севідов, якого сватали на це місце, обійматиме посаду консультанта.

Минай знайшов роботу Севідову у клубі, – джерело

Як повідомляє Meta-ratings, Севідов був пріоритетним варіантом для керівників закарпатського клубу, але їм рекомендували утриматись від призначення 51-річного фахівця. Причиною є те, що Апеляційний комітет УАФ поки не розглянув апеляцію Севідова щодо його 5-річної дискваліфікації.

Зауважимо, після 18-ти зіграних турів Минай посідає передостанню сходинку УПЛ, випереджаючи Рух всього на один заліковий бал.

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