Севідов працюватиме у Минаї в статусі тренера-консультанта, а наставником залишиться Микола Цимбал, якого сьогодні призначили на нову посаду, повідомляє Profootball Digital.

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Зазначається, що Цимбал і до офіційного призначення де-юре перебував на посаді головного тренера, оскільки Василь Кобін не мав відповідної ліцензії.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Севідова став ПФК Суми. У квітні минулого року тренер був дискваліфікований на 5 років у справі щодо участі клубу в договірних матчах. Апеляцію фахівця досі не розглянули.

Додамо, що після 18 турів Минай посідає передостанню сходинку УПЛ, випереджаючи Рух всього на одне очко.

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