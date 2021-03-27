Севидов в Минае: СМИ объяснило, почему специалист не стал главным тренером клуба
Известный специалист Александр Севидов якобы должен был стать главным тренером Миная после ухода Василия Кобина. Правда, в последний момент планы несколько изменились.
Накануне Минай объявил о назначении Николая Цымбала на пост наставника клуба, а вот Александр Севидов, которого сватали на это место, будет занимать должность консультанта.
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Как сообщает Meta-ratings, Севидов был приоритетным вариантом для руководителей закарпатского клуба, но им рекомендовали воздержаться от назначения 51-летнего специалиста. Причиной является то, что Апелляционный комитет УАФ пока не рассмотрел апелляцию Севидова относительно его 5-летней дисквалификации.
Заметим, после 18-ти сыгранных туров Минай занимает предпоследнюю строчку УПЛ, опережая Рух всего на один зачетный балл.
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