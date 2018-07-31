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Севідов: Степаненко – найстабільніший гравець чемпіонату України

00:04 137 Читать на русском
Севідов: Степаненко – найстабільніший гравець чемпіонату України
Олександр Севідов / Фото ФК Динамо

Екс-наставник Маріуполя Олександр Севідов поділився враженнями від гри донецького Шахтаря після 2-х турів УПЛ.

"Це найстабільніший клуб України за останні п'ять років. У них найсильніший склад на сьогоднішній день. Якихось побоювань за виступи цієї команди як в чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів у мене не виникає.

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Вони втратили багатьох хороших гравців, але в той же час у них є якісні придбання.

У мене викликає приємне здивування гра Тараса Степаненко, на мою думку – стабільного гравця на протязі багатьох років чемпіонату України. Не думаю, що по ньому не було слушних пропозицій з-за кордону. Мабуть, він потрібен команді як фігура стабільності командної гри", – цитує Севідова видання ua-football.

Нагадаємо, після 2-х турів УПЛ Шахтар очолює турнірну таблицю, маючи в активі 6 очок.

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Україна2 тур

Шахтар - Арсенал-Київ: Неділя 29 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
3 : 0
Арсенал-Київ
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Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Олександр Севідов Шахтар - Арсенал-Київ
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