Севідов: Степаненко – найстабільніший гравець чемпіонату України

Екс-наставник Маріуполя Олександр Севідов поділився враженнями від гри донецького Шахтаря після 2-х турів УПЛ.

"Це найстабільніший клуб України за останні п'ять років. У них найсильніший склад на сьогоднішній день. Якихось побоювань за виступи цієї команди як в чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів у мене не виникає.

Шахтар – Арсенал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Вони втратили багатьох хороших гравців, але в той же час у них є якісні придбання.

У мене викликає приємне здивування гра Тараса Степаненко, на мою думку – стабільного гравця на протязі багатьох років чемпіонату України. Не думаю, що по ньому не було слушних пропозицій з-за кордону. Мабуть, він потрібен команді як фігура стабільності командної гри", – цитує Севідова видання ua-football.

Нагадаємо, після 2-х турів УПЛ Шахтар очолює турнірну таблицю, маючи в активі 6 очок.

Скільки отримують тренери УПЛ – у більшості смішна зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеці