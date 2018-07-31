Севидов: Степаненко – самый стабильный игрок чемпионата Украины

Экс-наставник Мариуполя Александр Севидов поделился впечатлениями от игры донецкого Шахтера после 2-х туров УПЛ.

"Это самый стабильный клуб Украины за последние пять лет. У них самый сильный состав на сегодняшний день. Каких-то опасений за выступления этой команды как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов у меня не возникает.

Шахтер – Арсенал – 3:0 – видео голов и обзор матча

Они потеряли многих хороших игроков, но в то же время у них есть качественные приобретения.

У меня вызывает приятное удивление игра Тараса Степаненко, по моему мнению – самого стабильного игрока на протяжении многих лет чемпионата Украины. Не думаю, что по нему не было дельных предложений из-за рубежа. Видимо, он нужен команде как фигура стабильности командной игры", – цитирует Севидова издание ua-football.

Напомним, после 2-х туров УПЛ Шахтер возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 6 очков.

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