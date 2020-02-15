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Севідов: Динамо вибудовує команду з прицілом на наступні сезони

15 лютого 12:51 780 Читать на русском
Севідов: Динамо вибудовує команду з прицілом на наступні сезони
Олександр Севідов / Фото з відкритих джерел

Відомий український тренер Олександр Севідов поділився думками щодо ситуації з київським Динамо.

"Динамо проводить дуже багато матчів на досить непоганому рівні, але не думаю, що це вже той футбол, який хоче бачити Олексій Михайличенко. Мені здається, що керівництво Динамо вибудовує команду з прицілом вже на наступні сезони.

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Звичайно, кияни ще спробують наздогнати Шахтар, але це малоймовірно. Думаю, для Динамо зараз головне завдання – потрапляння в Лігу чемпіонів і створення команди, яка зможе дати бій Шахтарю в наступному чемпіонаті", – сказав Севідов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, перед початком другої частини сезону Динамо відстає від лідера чемпіонату Шахтаря на 14 очок. Свій найближчий поєдинок кияни проведуть 22 лютого проти Ворскли на стадіоні ім. В. Лобановського о 17:00.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Олександр Севідов Олександр Севідов
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