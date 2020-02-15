Севидов: Динамо выстраивает команду с прицелом на следующие сезоны

Известный украинский тренер Александр Севидов поделился мыслями относительно ситуации с киевским Динамо.

"Динамо проводит очень много матчей на довольно неплохом уровне, но не думаю, что это уже тот футбол, который хочет видеть Алексей Михайличенко. Мне кажется, что руководство Динамо выстраивает команду с прицелом уже на следующие сезоны.

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Конечно, киевляне еще попытаются догнать Шахтер, но это маловероятно. Думаю, для Динамо сейчас главная задача – попадание в Лигу чемпионов и создание команды, которая сможет дать бой Шахтеру в следующем чемпионате", – сказал Севидов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, перед началом второй части сезона Динамо отстает от лидера чемпионата Шахтера на 14 очков. Свой ближайший поединок киевляне проведут 22 февраля против Ворсклы на стадионе им. В. Лобановского в 17:00.

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