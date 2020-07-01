Сетьєн: Взагалі не відчуваю, що мене хтось обговорює

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував результат поєдинку 33-го туру Ла Ліги проти Атлетіко (2:2).

"Сумно. Нам все складніше і складніше. Втрата очок означає, що у нас все менше шансів на боротьбу за титул. Ми повинні продовжувати працювати. Атлетіко – хороша команда. Вони дуже добре захищаються, перекривають простір. У них відмінні гравці.

Панєнка Мессі і вишуканий автогол Кости у відеоогляді матчу Барселона – Атлетіко – 2:2

Я цілком задоволений грою команди. Часом ми досить добре володіли м'ячем. Нелегко грати проти такої дисциплінованої команди. Я задоволений тим, як працювали гравці і планом на матч. Моє становище у клубі? Я взагалі не відчуваю, що мене хтось обговорює", – наводить слова Сетьєна Marca.

Нагадаємо, Барселона та Атлетіко розписали бойову нічию (2:2), а Мессі відзначився 700-м голом у кар'єрі.

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