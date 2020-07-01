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Сетьен: Не чувствую, что меня кто-то обсуждает

1 июля 10:06 - Читати українською
Сетьен: Не чувствую, что меня кто-то обсуждает
Кике Сетьен (слева) / фото из соцсетей

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал исход поединка 33-го тура Ла Лиги против Атлетико (2:2).

12’ Диего Коста
50’ Лионель Месси
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньигес 62’
12’ Диего Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Лионель Месси
62’ Сауль Ньигес

"Грустно. Нам все сложнее и сложнее. Потеря очков означает, что у нас все меньше шансов на борьбу за титул. Мы должны продолжать работать. Атлетико – хорошая команда. Они очень хорошо защищаются, перекрывают пространство. У них отличные игроки.

Паненка Месси и изысканный автогол Косты в видеообзоре матча Барселона – Атлетико – 2:2

Я вполне доволен игрой команды. Иногда мы достаточно хорошо владели мячом. Нелегко играть против такой дисциплинированной команды. Я доволен тем, как работали игроки и планом на матч. Мое положение в клубе? Я вообще не чувствую, что меня кто-то обсуждает", – приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, Барселона и Атлетико расписали боевую ничью (2:2), а Месси отличился 700-м голом в карьере.

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Барселона Барселона Испания Барселона - Атлетико Кике Кике Сетьен
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