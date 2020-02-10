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Бетіс – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу

06:00 466 Читать на русском
Бетіс – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Бетіс – Барселона – відео голів та огляд матчу

У матчі 23-го туру Прімери Барселона здобула важку перемогу над Бетісом. Дивіться відео голів та огляд матчу Бетіс – Барселона.

6’ Серхіо Каналес
27’ Набіль Фекір
76’ Набіль Фекір
 
Френкі де Йонг 9’
Серхіо Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхіо Каналес
9’ Френкі де Йонг
27’ Набіль Фекір
45+3’ Серхіо Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набіль Фекір
80’ Клеман Лангле

Господарі вже на 6 хвилині отримали право на пенальті – Лангле зіграв рукою у власному штрафному. Вирок арбітра виконав Каналес. Барселона відповіла через 3 хвилини: Мессі красивою передачею знайшов де Йонга, а нідерландський хавбек ефектно обробив м'яч і зрівняв рахунок. На 26 хвилині Фекір майстерно завершив контратаку Бетіса. Підсумував першу половину гри гол Бускетса – хавбек вдало зіграв після розіграшу штрафного.

Барселона намагалася повернути Іньєсту

Вирішальний гол Барса теж забила після стандарту: Мессі виконав навіс, а Лангле ударом головою приніс три очки своїй команді. Після цієї перемоги "блаугранас" продовжують посідати 2 місце в турнірній таблиці. Команда Сетьєна відстає від Реала на 3 очки.

Барселона здобула важку перемогу над Бетісом у матчі з п'ятьма голами, двома вилученнями та трьома асистами Мессі

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Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Бетіс - Барселона Бетіс Бетіс
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