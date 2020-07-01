Сетьєн відмовився вибачатись перед Грізманном через брак ігрового часу

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн висловився щодо малої кількості ігрового часу в нападника каталонців Антуана Грізманна.

"Я поговорю з Грізманном. Не буду вибачатися перед ним, але я розумію, що він може почуватись погано. Мені теж шкода його, тому що він відмінний професіонал і чудова людина.

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Рікі Пуч добре працював, Суареса завжди потрібно тримати на полі, Лео – теж. Нелегко знайти місце Грізманн, не дестабілізуючи команду", – цитує Сетьєна Mundo Deportivo.

Зазначимо, що Антуан провів лише 2 хвилини на полі у поєдинку Барселона – Атлетіко (2:2), через що у соцмережах висловився брат француза Тео.

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