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Сетьєн відмовився вибачатись перед Грізманном через брак ігрового часу

1 липня 14:17 - Читать на русском
Сетьєн відмовився вибачатись перед Грізманном через брак ігрового часу
Грізманн і Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн висловився щодо малої кількості ігрового часу в нападника каталонців Антуана Грізманна.

12’ Дієго Коста
50’ Ліонель Мессі
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньїгес 62’
12’ Дієго Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Ліонель Мессі
62’ Сауль Ньїгес

"Я поговорю з Грізманном. Не буду вибачатися перед ним, але я розумію, що він може почуватись погано. Мені теж шкода його, тому що він відмінний професіонал і чудова людина.

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Рікі Пуч добре працював, Суареса завжди потрібно тримати на полі, Лео – теж. Нелегко знайти місце Грізманн, не дестабілізуючи команду", – цитує Сетьєна Mundo Deportivo.

Зазначимо, що Антуан провів лише 2 хвилини на полі у поєдинку Барселона – Атлетіко (2:2), через що у соцмережах висловився брат француза Тео.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Антуан Антуан Грізманн Барселона - Атлетіко Кіке Кіке Сетьєн
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