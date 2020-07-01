toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

"Хочеться плакати": брат Грізманна розчарований роллю форварда в Барселоні

1 липня 11:50 - Читать на русском
"Хочеться плакати": брат Грізманна розчарований роллю форварда в Барселоні
Антуан Грізманн / ФК Барселона

Тео Грізманн – рідний брат форварда Барселони Антуана Грізманна, пожалівся у соцмережах через кількість ігрового часу французької зірки.

12’ Дієго Коста
50’ Ліонель Мессі
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньїгес 62’
12’ Дієго Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Ліонель Мессі
62’ Сауль Ньїгес

Тео Грізманн пожалівся на кількість ігрового часу свого брату під час поєдинку Барселона – Атлетіко у своєму твіттері.

Панєнка Мессі і вишуканий автогол Кости у відеоогляді матчу Барселона – Атлетіко – 2:2

"Дві хвилини... Мені хочеться плакати", – написав Тео Грізманн у своєму твіттері, після чого видалив дописи.

Зазначимо, що його брат Антуан не допоміг Барселоні обіграти Атлетіко – команди розійшлись бойовою нічиєю (2:2).

Барселона розписала нічию з Атлетіко: вирок для Сетьєна, надія на Пуча, рекордний гол і слабкий матч у виконанні Мессі

blog_ava
Мессі озвучив Барселоні радикальне рішення щодо свого майбутнього – полетять голови
3 липня
24107
Теги
Іспанія Барселона Барселона Антуан Антуан Грізманн Барселона - Атлетіко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
47
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук