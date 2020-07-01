"Хочеться плакати": брат Грізманна розчарований роллю форварда в Барселоні

Тео Грізманн – рідний брат форварда Барселони Антуана Грізманна, пожалівся у соцмережах через кількість ігрового часу французької зірки.

Тео Грізманн пожалівся на кількість ігрового часу свого брату під час поєдинку Барселона – Атлетіко у своєму твіттері.

Панєнка Мессі і вишуканий автогол Кости у відеоогляді матчу Барселона – Атлетіко – 2:2

"Дві хвилини... Мені хочеться плакати", – написав Тео Грізманн у своєму твіттері, після чого видалив дописи.

Зазначимо, що його брат Антуан не допоміг Барселоні обіграти Атлетіко – команди розійшлись бойовою нічиєю (2:2).

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