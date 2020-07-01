Сетьен отказался извиняться перед Гризманном из-за нехватки игрового времени

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен высказался по малого количества игрового времени у нападающего каталонцев Антуана Гризманна.

"Я поговорю с Гризманном. Не буду извиняться перед ним, но я понимаю, что он может чувствовать себя плохо. Мне тоже жаль его, потому что он отличный профессионал и замечательный человек.

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Рики Пуч хорошо работал, Суареса всегда нужно держать на поле, Лео – тоже. Нелегко найти место Гризманну, не дестабилизируя команду", – цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Отметим, что Антуан провел всего 2 минуты на поле в поединке Барселона – Атлетико (2:2), из-за чего в соцсетях высказался брат француза Тео.

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