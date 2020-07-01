toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Сетьен отказался извиняться перед Гризманном из-за нехватки игрового времени

1 июля 14:20 - Читати українською
Сетьен отказался извиняться перед Гризманном из-за нехватки игрового времени
Гризманн и Сетьен / Marca

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен высказался по малого количества игрового времени у нападающего каталонцев Антуана Гризманна.

12’ Диего Коста
50’ Лионель Месси
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньигес 62’
12’ Диего Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Лионель Месси
62’ Сауль Ньигес

"Я поговорю с Гризманном. Не буду извиняться перед ним, но я понимаю, что он может чувствовать себя плохо. Мне тоже жаль его, потому что он отличный профессионал и замечательный человек.

Паненка Месси и изысканный автогол Косты в видеообзоре матча Барселона – Атлетико – 2:2

Рики Пуч хорошо работал, Суареса всегда нужно держать на поле, Лео – тоже. Нелегко найти место Гризманну, не дестабилизируя команду", – цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Отметим, что Антуан провел всего 2 минуты на поле в поединке Барселона – Атлетико (2:2), из-за чего в соцсетях высказался брат француза Тео.

Барселона сыграла вничью с Атлетико: приговор для Сетьена, надежда на Пуча, рекордный гол и слабенький матч Месси

blog_ava
Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:00
4763
Теги
Барселона Барселона Испания Антуан Антуан Гризманн Барселона - Атлетико Кике Кике Сетьен
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
25
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук