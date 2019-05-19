Сетьєн став першим за 16 років тренером, який переміг Реал і Барселону в одному сезоні

Севільський Бетіс під керівництвом Кіке Сетьєна здолав мадридський Реал на виїзді (2:0) в 38-му турі Ла Ліги та встановив цікаве досягнення.

Керманич "зелено-білих" став першим за 16 років тренером, якому вдалося перемогти Барселону та Реал у виїзних матчах в одному сезоні. Про це повідомляє офіційний твіттер Ла Ліги.

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Бетіс переграв "блаугранас" на Камп Ноу з рахунком 4:3, а також здобув суху перемогу на Бернабеу – 2:0. Голами в складі севільців відзначилися Морон і Хесе.

Бетіс після перемоги над Реалом фінішував 10-м у Прімері сезону 2018/19.