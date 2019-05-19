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Сетьєн став першим за 16 років тренером, який переміг Реал і Барселону в одному сезоні

19 травня 15:33 225 Читать на русском
Сетьєн став першим за 16 років тренером, який переміг Реал і Барселону в одному сезоні
Кіке Сетьєн / AS

Севільський Бетіс під керівництвом Кіке Сетьєна здолав мадридський Реал на виїзді (2:0) в 38-му турі Ла Ліги та встановив цікаве досягнення.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родрігес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родрігес

Керманич "зелено-білих" став першим за 16 років тренером, якому вдалося перемогти Барселону та Реал у виїзних матчах в одному сезоні. Про це повідомляє офіційний твіттер Ла Ліги.

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Бетіс переграв "блаугранас" на Камп Ноу з рахунком 4:3, а також здобув суху перемогу на Бернабеу – 2:0. Голами в складі севільців відзначилися Морон і Хесе.

Бетіс після перемоги над Реалом фінішував 10-м у Прімері сезону 2018/19.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Реал Мадрид - Бетіс
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