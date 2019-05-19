Сетьен стал первым за 16 лет тренером, победившим Реал и Барселону в одном сезоне

Севильский Бетис под руководством Кике Сетьена одолел мадридский Реал на выезде (2:0) в 38-м туре Ла Лиги и установил интересное достижение.

Наставник "зелено-белых" стал первым за 16 лет тренером, которому удалось победить Барселону и Реал в выездных матчах в одном сезоне. Об этом сообщает официальный твиттер Ла Лиги.

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Бетис переиграл "блаугранас" на Камп Ноу со счетом 4:3, а также одержал сухую победу на Бернабеу – 2:0. Голами в составе севильцев отметились Морон и Хесе.

Бетис после победы над Реалом финишировал 10-м в Примере сезона 2018/19.