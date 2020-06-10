Сетьєн однозначно оцінив готовність Мессі до матчу проти Мальорки – у Суареса є певні нюанси

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн повідомив останні новини щодо підготовки команди до відновлення сезону.

"У нас не було ніяких сумнівів щодо готовності Мессі до Мальорки. Були проблеми з незначними травмами, але він зупиняв тренування виключно через обережність.

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Також я впевнений, що Суарес може грати з самого початку, однак було б поспішно давати йому весь матч. Ми не знаємо, чи буде він грати всі 90 хвилин. У нього все добре, але ми не повинні ризикувати ним. Будь-яка травма змушує вас пропустити три або чотири матчі, а це дуже шкідливо", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, Барселона реанімує сезон вже цими вихідними – 13 червня каталонці поїдуть в гості до Мальорки.

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