toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
СЕРГІЙ РЕБРОВ ЗОРЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сетьєн однозначно оцінив готовність Мессі до матчу проти Мальорки – у Суареса є певні нюанси

10:33 129 Читать на русском
Сетьєн однозначно оцінив готовність Мессі до матчу проти Мальорки – у Суареса є певні нюанси
Тренування Барселони / Сайт клубу

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн повідомив останні новини щодо підготовки команди до відновлення сезону.

 

"У нас не було ніяких сумнівів щодо готовності Мессі до Мальорки. Були проблеми з незначними травмами, але він зупиняв тренування виключно через обережність.

Реал скаржиться на перевагу Барселони після відновлення Прімери – на руку каталонцям грає календар

Також я впевнений, що Суарес може грати з самого початку, однак було б поспішно давати йому весь матч. Ми не знаємо, чи буде він грати всі 90 хвилин. У нього все добре, але ми не повинні ризикувати ним. Будь-яка травма змушує вас пропустити три або чотири матчі, а це дуже шкідливо", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, Барселона реанімує сезон вже цими вихідними – 13 червня каталонці поїдуть в гості до Мальорки.

Смерть тренера, скандали, суди та погрози Мессі – Барселона вигравала свою останню ЛЧ в пекельних умовах

blog_ava
Ребров згоден стати головним тренером Фенербахче – турецький ЗМІ переконує, що українець погодився на низку незручностей
10:20
608
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Мальорка - Барселона
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
50
хв
Баварія
21:45
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук