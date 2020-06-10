Сетьен однозначно оценил готовность Месси к матчу против Мальорки – у Суареса есть определенные нюансы

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен сообщил последние новости о подготовке команды к возобновлению сезона.

"У нас не было никаких сомнений в готовности Месси к Мальорке. Были проблемы с незначительными травмами, но он останавливал тренировки исключительно из-за осторожности.

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Также я уверен, что Суарес может играть с самого начала, однако было бы поспешно давать ему весь матч. Мы не знаем, будет ли он играть все 90 минут. У него все хорошо, но мы не должны рисковать им. Любая травма заставляет вас пропустить три или четыре матча, а это очень вредно", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, Барселона реанимирует сезон уже в эти выходные – 13 июня каталонцы поедут в гости к Мальорке.

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