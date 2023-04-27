Транслятор чемпіонату України не горить бажанням працювати з клубами, які не дотримуються попередніх домовленостей.

Setanta Sports оголосила про припинення контраку з УПЛ / Фото з відкритих джерел

"У складний для країни час ми продовжуємо підтримувати Україну, вболівальників і наших клієнтів, інвестуючи в розвиток спортивної індустрії. Дякуємо клубам, які передали права та підтримали Setanta Sports і УПЛ в намаганні створити єдиний пул.

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Однак, в рамках угоди з лігою ми не змогли повною мірою скористатися медіаправами: деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів.

Враховуючи вищесказане, Setanta Sports прийняла рішення не продовжувати угоду з УПЛ, але залишається відкритою для партнерства. Ми готові обговорити нові умови співпраці, які базуватимуться на справедливості й дотриманні всіх норм регламенту ліги та законів України.

Ми впевненні, що можна знайти компроміс, за яким всі сторони будуть задоволені. Всі зобов'язання в рамках угоди з УПЛ будуть виконані в повному обсязі до кінця сезону", – йдеться в офіційній заяві Setanta Sports.

Нагадаємо, контракт Setanta Sports з УПЛ був розрахований на 3 роки. Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст відмовились виконувати умови угоди і передали права на трансляцію своїх матчів ресурсам "1+1 Media".

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