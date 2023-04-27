Транслятор чемпионата Украины не горит желанием работать с клубами, которые не придерживаются предварительных договоренностей.

"В сложное для страны время мы продолжаем поддерживать Украину, болельщиков и наших клиентов, инвестируя в развитие спортивной индустрии. Спасибо клубам, которые передали права и поддержали Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул.

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Однако, в рамках соглашения с лигой мы не смогли в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей.

Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытой для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, которые будут базироваться на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины.

Мы уверены, что можно найти компромисс, при котором все стороны будут довольны. Все обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены в полном объеме до конца сезона", – говорится в официальном заявлении Setanta Sports.

Напомним, контракт Setanta Sports с УПЛ был рассчитан на 3 года. Динамо, СК Днепр-1, Заря, Рух и Металлист отказались выполнять условия соглашения и передали права на трансляцию своих матчей ресурсам "1+1 Media".

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