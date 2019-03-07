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Найкращі камбеки плей-офф Ліги чемпіонів

13:05 3920 Читать на русском
Найкращі камбеки плей-офф Ліги чемпіонів
В активі Барселони найкращий камбек Ліги чемпіонів / фото: ФК Барселона

В історії Ліги чемпіонів неодноразово траплялись випадки, коли команда-аутсайдер видавала неймовірний камбек та проходила далі. "Футбол 24" після подвигів Аякса та Манчестер Юнайтед пригадує найпам'ятніші з них.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

1. Реал – Вольфсбург – 3:0 (перший матч – 0:2)

1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2015/16

Перший поєдинок склався для "вершкових" вкрай невдало – поразка 0:2. Проте у матчі-відповіді все стало на свої місця. Кріштіану Роналду оформив хет-трик, а Реал пройшов у півфінал Ліги чемпіонів, а згодом і виграв турнір.

2. Баварія – Порту – 6:1 (перший матч – 1:3)

1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2014/15

У Португалії Баварія зазнала несподіваної поразки, проте на домашній арені просто знищила суперника, забивши 5 голів ще у першому таймі. Згодом у півфіналі команда Гвардіоли була бита Барселоною.

3. Челсі – ПСЖ – 2:0 (перший матч – 1:3)

1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2013/14

Команда Моурінью змогла відігратись після поразки 1:3 в першій грі. Вирішальний гол забив Демба Ба на останніх хвилинах поєдинку.

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Челсі пройшов далі, проте у півфіналі поступився мадридському Атлетіко.

4. Манчестер Юнайтед – Олімпіакос – 3:0 (перший матч – 0:2)

1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2013/14

Манкуніанці несподівано програли у Греції та поставили свій вихід до чвертьфіналу під великий сумнів. Проте у матчі-відповіді МЮ в найкращих традиціях часів Фергюсона переміг з потрібним рахунком завдяки хет-трику ван Персі.

У чвертьфіналі МЮ за сумою двох матчів поступився Баварії.

5. Барселона – Мілан – 4:0 (перший матч – 0:2)

1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2012/13

Мілан сенсаційно переміг каталонців у першому матчі та зробив вагому заявку на вихід до наступного етапу змагань. На "Камп Ноу" Барселона взяла переконливий реванш завдяки дублю Мессі та голам Альби і Давіда Вільї.

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Каталонці пройшли далі, проте згодом у півфіналі зазнали нищівної поразки від Баварії (0:7 за підсумками двох матчів).

6. Челсі – Наполі – 4:1 (дод. час, перший матч – 1:3)

1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2011/12

Челсі був за кілька хвилин від вильоту з Ліги чемпіонів, проте гол Лемпарда з пенальті перевів гру в овертайм, а там вже лондонці зусиллями Дідьє Дрогба забили вирішальний гол та пройшли далі.

Той турнір завершився не менш драматичним фіналом, у якому Челсі здолав Баварію.

7. Монако – Реал – 3:1 (перший матч – 2:4)

1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2003/04

Один з найбільш сенсаційних розіграшів Ліги чемпіонів. Це був не найбільш пам'ятний камбек у тому сезоні (про це згодом), проте точно один з найбільш сенсаційних. Скромний Монако зумів відігратись після поразки у Мадриді та згодом дійшов до фіналу, де поступився Порту.

8. Барселона – Челсі – 5:1 (дод. час, перший матч – 1:3)

1/4 фіналу Ліги чемпіонів 1999/00

Челсі переконливо здолав Барселону на "Стемфорд Брідж". Лондонці вели з рахунком 3:0, проте гол Фігу подарував каталонцям шанси на підсумковий успіх.

У матчі-відповіді Барса перемогла у додатковий час з рахунком 5:1 та пройшла у півфінал, де поступилась Валенсії.

9. Депортіво – Мілан – 4:0 (перший матч – 1:4)

1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2003/04

Найпам'ятніша ремонтада того сезону у Ліги чемпіонів та одна з найвідоміших за всю історію турніру.

Здавалось, після поразки у першій грі з рахунком 1:4 галісійцям нічого не світить, проте на "Ріасорі" Депортіво відправив 3 голи у ворота Мілана ще у першому таймі, а у другій половині гри довершив справу, забивши 4 гол та вибивши Мілан Шевченка з турніру.

У півфіналі на шляху Депортіво став майбутній тріумфатор змагань – Порту.

10. Барселона – ПСЖ – 6:1 (перший матч – 0:4)

1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2016/17

Цей матч досі свіжий у пам'яті вболівальників. Після поразки 0:4 у першому матчі в Барселону вірили, напевне, лише найпалкіші її прихильники. По ходу матчу каталонці вели з рахунком 3:0, проте гол Кавані, здавалось, вбив інтригу у протистоянні.

На заздрість всім скептикам, на останніх хвилинах команда Луїса Енріке неймовірним чином змогла забити тричі та пройти у чвертьфінал, де, втім, практично без шансів поступилась Ювентусу.

11. Рома – Барселона – 3:0 (перший матч – 1:4)

1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2017/18

На Камп Ноу Барселона розбила Рому з рахунком 4:1. А от у Римі сталось щось неймовірне – господарі зуміли забити тричі та вирвали путівку у півфінал.

12. Реал – Аякс – 1:4 (перший матч – 2:1)

1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

Домашня поразка 1:2, здавалось, поставила хрест на мрії Аякса вийти у чвертьфінал. Втім, голландці не здались. Реал був розбитий на Сантьяго Бернабеу, а молода команда Аякса подарувала справжню сенсацію.

13. ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 (перший матч – 2:0)

1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

Обезкровлений травмами Манчестер Юнайтед створив справжнє диво у Парижі. Практично без десяти футболістів основної обойми манкуніанці несподівано здолали ПСЖ з необхідним рахунком та вийшли у чвертьфінал. Так, можливо, трохи допоміг VAR, але кого це тепер цікавить?

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