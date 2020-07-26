Сестра Хаверца підтвердила трансфер хавбека в Челсі

Лея Хаверц у переписці з неназваною особою в Instagram підтвердила, що її брат стане гравцем Челсі, повідомляє football.london.

Хаверц узгодив контракт із Челсі, – журналіст

"Мій колега запитав мене про твого молодшого брата. Чи справді він змінить клуб?" – йдеться в питанні до Леї. Сестра Хаверца відповіла: "Він вирушить до Лондона у наступному місяці". На питання, чи це буде Челсі, Лея ствердно відповіла.

У сезоні 2019/20 Кай Хаверц провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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