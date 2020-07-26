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Сестра Хаверца підтвердила трансфер хавбека в Челсі

17:31 - Читать на русском
Сестра Хаверца підтвердила трансфер хавбека в Челсі
Кай Хаверц / Bild

Лея Хаверц – сестра хавбека Байєра Кая Хаверца – підтвердила перехід свого талановитого брата в Челсі.

Лея Хаверц у переписці з неназваною особою в Instagram підтвердила, що її брат стане гравцем Челсі, повідомляє football.london.

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"Мій колега запитав мене про твого молодшого брата. Чи справді він змінить клуб?" – йдеться в питанні до Леї. Сестра Хаверца відповіла: "Він вирушить до Лондона у наступному місяці". На питання, чи це буде Челсі, Лея ствердно відповіла.

У сезоні 2019/20 Кай Хаверц провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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Теги
Англія Трансфери Челсі Челсі Байєр Байєр Кай Кай Хаверц Трансфери Челсі
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