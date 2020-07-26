Сестра Хаверца подтвердила трансфер хавбека в Челси

Лея Хаверц в переписке с неназванной особой в Instagram подтвердила, что ее брат станет игроком Челси, сообщает football.london.

Хаверц согласовал контракт с Челси, – журналист

"Мой коллега спросил меня о твоем младшем брате. Действительно ли он сменит клуб?" – говорится в вопросе к Лее. Сестра Хаверца ответила: "Он отправится в Лондон в следующем месяце". На вопрос, будет ли это Челси, Лея утвердительно ответила.

В сезоне 2019/20 Кай Хаверц провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач.

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