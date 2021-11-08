Екс-півзахисник Мілана Кларенс Зеєдорф звернувся до свого колишнього партнера Андрія Шевченка.

"Мій друже, хочу побажати тобі успіхів у новій пригоді. Серія А знову вітає справжнього чемпіона на полі та за його межами.

Шевченко прибув на базу Дженоа

Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити твою роботу на тренерському містку Дженоа", – написав Зеєдорф в Instragram.

Нагадаємо, український фахівець підписав з "грифонами" контракт до літа 2024-го. Після 12-ти турів Серії А Дженоа розташувалася над зоною вильоту. Дебютує Шева матчем проти Роми 21 листопада.

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