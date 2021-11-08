Український фахівець Андрій Шевченко готовий розпочати свою роботу в італійському клубі.

Напередодні "грифони" оголосили про призначення Андрія Шевченка головним тренером. Тренуваннями українець почне керувати з 9 листопада.

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Сьогодні колишній керманич збірної України вже прилетів у Італію та прибув у розташування свого нового клубу. Кілька журналістів, які перебували на базі Дженоа, зафіксували приїзд Шевченка.

Нагадаємо, генуезці звільнили Давіде Баллардіні через провальні результати. Витягувати команду із зони вильоту буде новий тренерський штаб на чолі із Андрієм Шевченком.

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