"Серия А приветствует настоящего чемпиона", – Зеедорф обрадовался возвращению Шевченко в Италию
19:18 - Читати українською
Экс-полузащитник Милана Кларенс Зеедорф обратился к своему бывшему партнеру Андрею Шевченко.
"Мой друг, хочу пожелать тебе успехов в новом приключении. Серия А снова приветствует настоящего чемпиона на поле и за его пределами.
Шевченко прибыл на базу Дженоа
Я с нетерпением жду, чтобы увидеть твою работу на тренерском мостике Дженоа", – написал Зеедорф в Instragram.
Напомним, украинский специалист подписал с "грифонами" контракт до лета 2024 года. После 12 туров Серии А Дженоа расположилась над зоной вылета. Дебютирует Шева матчем против Ромы 21 ноября.
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