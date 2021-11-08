"Мой друг, хочу пожелать тебе успехов в новом приключении. Серия А снова приветствует настоящего чемпиона на поле и за его пределами.

Шевченко прибыл на базу Дженоа

Я с нетерпением жду, чтобы увидеть твою работу на тренерском мостике Дженоа", – написал Зеедорф в Instragram.

Напомним, украинский специалист подписал с "грифонами" контракт до лета 2024 года. После 12 туров Серии А Дженоа расположилась над зоной вылета. Дебютирует Шева матчем против Ромы 21 ноября.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною