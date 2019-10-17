Стоїчков закликав дискваліфікувати болгарські клуби з єврокубків

Найкращий гравець в історії болгарського футболу Христо Стоїчков запропонував радикальний рецепт боротьби з проявами расизму місцевих уболівальників.

"Потрібно закрити стадіон, грати за зачиненими дверима. Чи навіть серйозніше.

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На тривалий час відсторонити клуби Болгарії від міжнародних змагань, як це було якось із Англією. П'ять років без участі, ось що їх заспокоїть! Без винятків, для всіх болгарських клубів", – цитує Іцо L'Equipe.

Відзначимо, що таку бурхливу реакцію Стоїчкова викликали події у поєдинку відбору до Євро-2020 між збірними Болгарії та Англії. Матч двічі переривали через імітацію криків мавп на адресу Стерлінга та Мінгса, а також расистські співи. Болгарська поліція заарештувала підозрюваних фанатів, а місцевій федерації загрожує дискваліфікація.

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