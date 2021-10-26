Спеція розписала нічию з Дженоа (1:1) у 10 турі Серії А. Читайте наші враження про гру Віктора Коваленка.

Коваленко втретє поспіль потрапив у стартовий склад Спеції. Українець традиційно вийшов в опорній зоні ближче до правого флангу. Він класно провів матч з Салернітаною (гол + асист), виділяється майстерністю на фоні партнерів, але з розумінням гри є проблеми.

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Певний прогрес у цьому компоненті помітний, але сьогодні знову були проблеми. Коваленко часто висмикувався в пресинг. Це було ризиковано. Коли Віктор перехоплював м'яч – вдавалося побудувати швидку атаку. Коли суперники його відігравали – в опорній зоні Спеції виникала дірка.

Що стосується роботи з м'ячем, тут до Коваленко знову мінімум претензій. Українець старався загострювати, постійно шукав варіанти для передач вперед. У другому таймі він розігнав дві дуже хороші атаки, які могли завершитися голами Г'ясі та Нзола. А ще Вітя добре подав дві кутові.

Загалом же команди не радували видовищним футболом. Перший удар зафіксований аж на 20-й хвилині. У першому таймі була рівна гра, а по перерві значно краще виглядала Спеція. Господарі створювали моменти на швидких атаках.

Г'ясі змарнував два шанси, Нзола та Коллі також промахнулися. Забити вдалося тільки з допомогою голкіпера. Коллі пробив у стійку, а м'яч рикошетом від Сірігу залетів у сітку. Спеція по перерві награла на перемогу.

Однак пропустила у відповідь на останніх хвилинах. Коваленко разом з партнерами не встиг повернутися на власну половину після атаки, Кайседо отримав забагато свободи і заробив пенальті. Крішіто з 11-метрової позначки зрівняв рахунок.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Спеція та Дженоа набрали 8 і 7 очок та залишилися на 17 і 18 місцях відповідно. Команда Коваленко втрималася над зоною вильоту. Віктор отримав за матч середню оцінку від SofaScore – 6.9.

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