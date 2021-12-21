Серія А повторює долю АПЛ – матч перенесений через коронавірус
Серія А ризикує зіткнутися з проблемою, яка вже кілька тижнів "шматує" англійську Прем'єр-лігу.
Поєдинок Удінезе – Салернітана сьогодні не відбудеться, повідомляє офіційний сайт "морських коників".
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Гості збиралися вже вилітати на матч, але останній тест на COVID-19 виявив позитивний результат у одного гравця. Італійське управління охорони здоров'я заборонило Салернітані вирушати в Удіне. Сьогодні буде проведене повторне тестування, і якщо воно обійдеться без нових випадків захворювання, то команди зможуть зіграти завтра (22 грудня).
Нагадаємо, "морські коники" з 8 очками розташувались на дні турнірної таблиці Серії А. Нещодавно команда вилетіла ще й з Кубка Італії, подарувавши Андрію Шевченку дебютну перемогу на чолі Дженоа.
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