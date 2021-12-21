Серия А рискует столкнуться с проблемой, которая уже несколько недель "разрывает" английскую Премьер-лигу.

Поединок Удинезе – Салернитана сегодня не состоится, сообщает официальный сайт "морских коньков".

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Гости собирались уже вылетать на матч, но последний тест на COVID-19 показал положительный результат у одного игрока. Итальянское управление здравоохранения запретило Салернитане отправляться в Удине. Сегодня будет проведено повторное тестирование, и если оно обойдется без новых случаев заболевания, команды смогут сыграть завтра (22 декабря).

Напомним, "морские коньки" с 8 очками расположились на дне турнирной таблицы Серии А. Недавно команда вылетела еще из Кубка Италии, подарив Андрею Шевченко дебютную победу во главе Дженоа.

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