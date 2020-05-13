Португалія офіційно повідомила дату відновлення сезону

Професійна футбольна ліга Португалії (LPFP) ухвалила рішення щодо рестарту місцевого національного чемпіонату сезону-2019/2020.

LPFP на своєму офіційному сайті оголосила, що перша гра 25-го туру чемпіонату Португалії, призупиненого через пандемію коронавірусу, відбудеться 4 червня.

Три гравці португальського клубу інфіковані коронавірусом – там грає українець

"Протягом останніх кількох днів різні організації проводили послідовні наради, щоб відновлення сезону могло пройти безпечно та з усіма заходами, які знижують ризик зараження коронавірусом", – йдеться в заяві прес-служби ліги.

До слова, чемпіонат Португалії був призупинений через пандемію коронавірусу в березні. Наразі в турнірній таблиці лідирує Порту, але Бенфіка відстає лише на одне очко. Раніше повідомлялося, що сезон може поновитися в кінці травня.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА