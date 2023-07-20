Інформаційний простір розірвала новина про підписаний контракт між компанією ведучого "1+1" Юрія Горбунова "Прототип продакшн" і ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", який передбачає зйомки серіалу "СМТ Інгулець". Згідно з даними сайту Прозорро, така розкіш поглине 33 млн грн державних коштів.

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Анотація до серіалу нам розповідає: "Два талановитих айтишніка Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і дорогою на Львів опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці "Батя". Програмістів записують до місцевої самооборони, призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі".

Вахтанг Кіпіані не стерпів такого знущання, коли деякі українці віддають останню копійку на потреби армії. "Новини одного дня. Литовці збирають гроші для українського війська. УкрАінци із тєлєвізора штурмують тендер, щоб за тридцять з гаком бюджетних мільйонів написати сценарій і зняти частину комедійного серіалу про жлоба з Інгульця. Прокляті мразі", – написав журналіст у Facebook.

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