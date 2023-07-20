Информационное пространство разорвала новость о подписанном контракте между компанией ведущего "1+1" Юрия Горбунова "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", предусматривающего съемки сериала "ПГТ Ингулец". Согласно данным сайта Прозорро, такая роскошь поглотит 33 млн грн государственных средств.

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Аннотация к сериалу нам рассказывает: "Два талантливых айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и по дороге во Львов оказываются на Кировоградщине в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке "Батя". Программистов записывают в местную самооборону, назначают дежурить на блокпост и время от времени работать на ферме".

Вахтанг Кипиани не стерпел такого издевательства, когда некоторые украинцы отдают последнюю копейку на нужды армии. "Новости одного дня. Литовцы собирают деньги для украинской армии. УкрАинцы из телевизора штурмуют тендер, чтобы за тридцать с лишним бюджетных миллионов написать сценарий и снять часть комедийного сериала о жлобе из Ингульца. Проклятые мрази", – написал журналист в Facebook.

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