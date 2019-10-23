Рамос встановив рекорд Ліги чемпіонів серед захисників

Захисник збірної Іспанії та мадридського Реала Серхіо Рамос продовжує штампувати рекорд за рекордом – слідом за збірною він оновлює і клубні досягнення.

Захисник "вершкових" Серхіо Рамос перевершив рекорд Роберто Карлоса за найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів серед захисників. В активі Рамоса 121 матч у Лізі чемпіонів, у Карлоса – 120.

Рамосу підкорилось чергове досягнення у Лізі чемпіонів

Історичне досягнення підкорилось іспанцю 22 жовтня – Рамос вийшов у стартовому складі Реала у гостьовому матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

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