Мессі та Роналду ризикують більше не зіграти в Англії – зіркам можуть заборонити в'їзд до країни

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду ризикують зіткнутися з неочікуваною проблемою. У випадку виходу Великої Британії з Євросоюзу обоє, найвірогідніше, втратять право в'їзду на територію Сполученого Королівства – в тому числі і на поєдинки Ліги чемпіонів.

Потенційний вихід Великої Британії з Європейського Союзу матиме не лише політичні та економічні наслідки. Незручності ризикують отримати й футболісти, серед них – п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі.

Мессі в центрі скандалу через ФІФА – з'явилися докази махінацій під час визначення переможців The Best-2019

Справа в тому, що лідер Барселони має судимість – у 2016-му році він отримав 21 місяць ув'язнення за ухилення від сплати податків. Навіть те, що покарання носить умовний характер, не змінює ситуації – відповідно до британського законодавства, особи, що не є громадянами Євросоюзу та мають судимість, не можуть відвідувати країни Сполученого Королівства.

32-річний аргентинець вважається громадянином ЄС, позаяк має ще й іспанський паспорт. Втім, зовсім скоро у разі успішного завершення процедури Брексіту Мессі може отримати повну заборону в'їзду на Туманний Альбіон – зрозуміло, що це поширюватиметься на поєдинки Барселони в Лізі чемпіонів та матчі збірної Аргентини на території Англії. Формально зірковий нападник не матиме права відвідувати Англію та інші країни-члени Сполученого Королівства.

"У світі є чимало футболістів, які були судимі за несплату податків чи інші речі, в тому числі за фінансові махінації. Досі у них не було жодних підстав для хвилювання, адже у випадку наявності паспорта громадянина ЄС вони могли безперешкодно відвідувати Велику Британію за умови, що не становлять загрозу національній безпеці. Ті, хто не мав такого документу, отримували повну заборону в'їзду.

Після Брексіту громадяни Євросоюзу втратять будь-які привілеї на відвідування Великої Британії – вимоги до них будуть такими ж, як і до представників інших країн, що не входять до ЄС. Будь-який футболіст, який має судимість (в тому числі умовну), не зможе відвідати країни Сполученого Королівства, зокрема, на поєдинки єврокубків та національних збірних.

Цю ситуацію повинні вирішувати безпосередньо клуби спільно з УЄФА", – заявив британський юрист з міграційних питань Ендрю Осборн в коментарі The Sun.

Зазначимо, що в груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20 Барселона не потрапила на англійські команди. Останнім матчем каталонців на Туманному Альбіоні став поєдинок 7 травня 2019 року проти Ліверпуля, в якому Мессі та компанія програли 0:4 після домашньої перемоги 3:0 та вилетіли з ЛЧ на стадії 1/2 фіналу.

Отже, каталонці в наступних виїзних поєдинках проти англійських команд серйозно ризикують обходитися без Ліонеля. За останніми даними, процедура виходу Великої Британії з ЄС може завершитися до кінця 2019 року – називають навіть дату 31 жовтня. Втім, якщо до того часу не буде досягнуто згоди з ЄС про умови угоди, то Брексіт відтермінують до 31 січня 2020 року.

Зауважимо, що подібна проблема може спіткати не лише Мессі – ті ж Кріштіану Роналду, Дієго Коста та Марсело також раніше отримували подібні вироки суду, тому ризикують опинитися в аналогічній ситуації. До слова, зірці збірної Португалії це загрожує навіть більше, адже поєдинки Євро-2020 прийматимуть Лондон та Глазго – обидва міста входять до складу Сполученого Королівства.

Найскандальніший рефері світу феєрить на Камп Ноу: тролінг Суареса, "ігри" з Піке та дві червоні за одну хвилину